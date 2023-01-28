ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Индии потерпели крушение сразу два истребителя

В Индии потерпели крушение сразу два истребителя

В Индии потерпели крушение сразу два истребителя ВВС страны. Инциденты произошли в штате Мадхья-Прадеш, подробности пока не сообщаются, передаетРИА Новости.

Речь идет о самолетах Су-30 российского и Mirage 2000 французского производства. На авиабазе Гвалиор проходили учения, оттуда и вылетели воздушные суда, уточняет агентство Ani со ссылкой на Минобороны страны.

На месте инцидента ведутся спасательные работы. В каком состоянии находятся пилоты и что стало причиной крушения, пока не сообщалось.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все