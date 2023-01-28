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В Индии потерпели крушение сразу два истребителя
В Индии потерпели крушение сразу два истребителя ВВС страны. Инциденты произошли в штате Мадхья-Прадеш, подробности пока не сообщаются, передаетРИА Новости.
Речь идет о самолетах Су-30 российского и Mirage 2000 французского производства. На авиабазе Гвалиор проходили учения, оттуда и вылетели воздушные суда, уточняет агентство Ani со ссылкой на Минобороны страны.
На месте инцидента ведутся спасательные работы. В каком состоянии находятся пилоты и что стало причиной крушения, пока не сообщалось.
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