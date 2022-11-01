В Индии появилась гигантская статуя Шивы

В Индии открыли уникальную статую Шивы. Самая высокая в мире - 112 метров - она расположена в штате Раджастан. Увидеть творение можно с расстояния 20 километров. Строили монумент 10 лет. Внутри памятника находится зал для посещений, куда можно подняться, в том числе и на лифтах.