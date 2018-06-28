В Индии правительственный самолет разбился в оживленном районе Мумбая

Срочные сообщения поступают сейчас из Индии. Правительственный самолет разбился в оживленном районе Мумбая. Это финансовая и развлекательная столица Индии. Местные телеканалы транслируют кадры с горящими обломками лайнера. Предварительно - погибли 5 человек. Но точных данных нет. На месте бушует пожар.