В Индии протест фермеров разогнали слезоточивым газом и водометами

В Нью-Дели в День республики прибыли десятки тысяч фермеров. Дороги заполнили колонны тракторов с флагами страны и фермерских союзов. Однако демонстрация началась раньше согласованного времени, вскоре у протестующих начались стычки с полицейскими. Те применили слезоточивый газ и водометы.