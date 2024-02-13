В Индии протесты фермеров разгоняли слезоточивым газом

Из-за акции сельхозработников власти Нью-Дели ужесточили меры безопасности: на границах города установлены баррикады, запрещен проезд тракторов. На дорогах в ряде районов из-за ограничений образовались километровые пробки. До марта (тогда в стране пройдут выборы) запрещены собрания в числе 5 и более человек. Возможна блокировка мобильной связи. Протестующие требуют от правительства принять закон, который предоставит им гарантии на минимальные поддерживающие цены на будущий урожай. Они также требуют выплатить пенсии и освободить фермерские хозяйства от долгов.