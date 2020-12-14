В Индии рабочие разгромили завод по производству Iphone

В ходе беспорядков в штате Карнатака рабочие также сожгли десятки автомобилей со стоянки предприятия, разбили окна в административном здании, разгромили и несколько офисных помещений.



Полиция задержала более 130 человек. Причиной недовольства стало резкое сокращение зарплат в ноябре.



