В Индии размыло могилы умерших от COVID-19

Жуткие кадры приходят из Индии. На берег реки Ганг на севере страны вынесло десятки трупов людей, которые ранее (предположительно) умерли от коронавируса. Сезонное наводнение размыло их неглубокие могилы - их, видимо, хоронили наскоро. Власти организовали экстренную кремацию. Только в Аллахабаде, к примеру, уже сожжены 150 тел.

