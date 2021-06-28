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В Индии размыло могилы умерших от COVID-19

Жуткие кадры приходят из Индии. На берег реки Ганг на севере страны вынесло десятки трупов людей, которые ранее (предположительно) умерли от коронавируса. Сезонное наводнение размыло их неглубокие могилы - их, видимо, хоронили наскоро. Власти организовали экстренную кремацию. Только в Аллахабаде, к примеру, уже сожжены 150 тел.


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