В Индии разогнали студенческую акцию

Массовыми задержаниями завершилась в Нью-Дели студенческая акция. Группа активистов пыталась проникнуть в китайское посольство в день 62-й годовщины Тибетского восстания. Молодые люди скандировали политические лозунги. Полиция пресекла акцию решительно. Задержано около 70 человек.



Поводом для акции протестующих, главным образом представляющих Тибетский молодежный конгресс и другие студенческие организации, стала годовщина Тибетского восстания, прошедшего более полувека назад.



