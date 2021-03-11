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В Индии разогнали студенческую акцию
Массовыми задержаниями завершилась в Нью-Дели студенческая акция. Группа активистов пыталась проникнуть в китайское посольство в день 62-й годовщины Тибетского восстания. Молодые люди скандировали политические лозунги. Полиция пресекла акцию решительно. Задержано около 70 человек.
Поводом для акции протестующих, главным образом представляющих Тибетский молодежный конгресс и другие студенческие организации, стала годовщина Тибетского восстания, прошедшего более полувека назад.
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