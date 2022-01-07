В Индии разыскивают пассажиров рейса из Италии, инфицированных коронавирусом

В Индии разыскивают пассажиров рейса из Италии. Почти все они оказались инфицированными коронавирусом. Их собирались доставить в больницу, но по меньшей мере 13 человек сбежали после объявления об обязательном карантине. Часть скрылась прямо из аэропорта, а другие сбежали уже из медучреждения. Самолетом из Милана прилетели 160 пассажиров. У 125 человек обнаружили COVID.