В Индии резко возросло число жертв наводнений

Более 200 человек погибли, почти миллион жителей пришлось эвакуировать. Больше всего пострадал популярный среди туристов штат Керала: дороги затоплены, а населенные пункты заблокированы. К поисково-спасательным операциям привлечены военные и транспортная авиация. На севере страны из-за мощного потока воды рухнула часть многоэтажного дома. Погибли женщина с ребенком.



Причина таких последствий - сильные дожди, обрушившиеся на страну. По оценкам специалистов, для Индии нынешний муссон стал одним из самых разрушительных за последние 10 лет. Пострадали почти полтора миллиона человек.



