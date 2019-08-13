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В Индии резко возросло число жертв наводнений
Более 200 человек погибли, почти миллион жителей пришлось эвакуировать. Больше всего пострадал популярный среди туристов штат Керала: дороги затоплены, а населенные пункты заблокированы. К поисково-спасательным операциям привлечены военные и транспортная авиация. На севере страны из-за мощного потока воды рухнула часть многоэтажного дома. Погибли женщина с ребенком.
Причина таких последствий - сильные дожди, обрушившиеся на страну. По оценкам специалистов, для Индии нынешний муссон стал одним из самых разрушительных за последние 10 лет. Пострадали почти полтора миллиона человек.
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