В Индии рыбаки поймали ската весом в 900 кг

Улов вытащили у берегов индийского штата Западная Бенгалия. Рыбаки отмечают, что встретить подобную рыбу в этом регионе редкость. Вероятно, она сбилась с пути и застряла на мелководье. Огромный улов сразу был продан за $273.К слову, в Индии скатов не только едят, но и используют в качестве целебного средства.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

