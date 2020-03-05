3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Индии рыбаки поймали ската весом в 900 кг
Улов вытащили у берегов индийского штата Западная Бенгалия. Рыбаки отмечают, что встретить подобную рыбу в этом регионе редкость. Вероятно, она сбилась с пути и застряла на мелководье. Огромный улов сразу был продан за $273.К слову, в Индии скатов не только едят, но и используют в качестве целебного средства.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП