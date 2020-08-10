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В Индии сильные ливни привели к оползням

Заливает дождями и Индию. Там ливни привели к оползням. Больше всего пострадавших на одной из чайных плантаций. В момент схода оползня там были 80 человек, не менее половины из них погибли. Мост на пути к месту бедствия разрушен, что осложняет работу спасателей.

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