В Индии создали первый в стране водородный автомобиль

В Индии на базе обычного бюджетного автомобиля создали первый в стране водородный автомобиль. При полной заправке автомобиль способен преодолеть 250 км с максимальной скоростью до 65 км/ч. Преимущества такой конструкции перед чистыми электромобилями — большой запас хода и быстрая заправка (всего три минуты вместо нескольких часов на зарядку батарей). При этом выхлоп водородного автомобиля - чистый водяной пар. Новинка является экспериментальной работой, запускать серийное производство специалисты пока не планируют.