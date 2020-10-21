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В Индии создали первый в стране водородный автомобиль

В Индии на базе обычного бюджетного автомобиля создали первый в стране водородный автомобиль. При полной заправке автомобиль способен преодолеть 250 км с максимальной скоростью до 65 км/ч. Преимущества такой конструкции перед чистыми электромобилями — большой запас хода и быстрая заправка (всего три минуты вместо нескольких часов на зарядку батарей). При этом выхлоп водородного автомобиля - чистый водяной пар. Новинка является экспериментальной работой, запускать серийное производство специалисты пока не планируют.

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