В Индии срочная эвакуация из-за угрозы наводнения

Срочная эвакуация в Индии. Люди покидают округ Нью-Дели из-за угрозы наводнения. В результате муссонных дождей из берегов вышла река Ямуна. Ее уровень может подняться еще на полтора метра. Напомним, от ливней и оползней в это время изнывает почти вся Индия. Погибли уже 270 человек. Десятки пропали без вести.