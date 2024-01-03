В Индии столкнулись автобус с грузовиком, есть погибшие и раненые

По меньшей мере 14 человек погибли, еще 27 получили серьезные ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в Дергаоне в индийском штате Ассам, пишет БЕЛТА со ссылкой на новостной канал India Today.

Указывается, что всего в автобусе находилось 45 человек. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Как уточняет газета Hindustan Times, в числе погибших есть не менее пяти женщин и несовершеннолетний мальчик. Водители обоих транспортных средств погибли на месте. Отмечается, что пассажиры автобуса направлялись в храм Тилинга Мандир в Тинсукии, когда произошла авария.

Причина инцидента устанавливается.