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В Индии столкнулись автобус с грузовиком, есть погибшие и раненые

В Индии столкнулись автобус с грузовиком, есть погибшие и раненые

По меньшей мере 14 человек погибли, еще 27 получили серьезные ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в Дергаоне в индийском штате Ассам, пишет БЕЛТА со ссылкой на новостной канал India Today.

Указывается, что всего в автобусе находилось 45 человек. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Как уточняет газета Hindustan Times, в числе погибших есть не менее пяти женщин и несовершеннолетний мальчик. Водители обоих транспортных средств погибли на месте. Отмечается, что пассажиры автобуса направлялись в храм Тилинга Мандир в Тинсукии, когда произошла авария.

Причина инцидента устанавливается.

Фото: pixabay.com

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