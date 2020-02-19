В Индии тигр атаковал автобус с туристами

В индийском сафари-парке тигр напал на автобус с туристами.На самом деле, животное просто заметило кусок занавески, торчащий из транспортного средства, и как всякая кошка - устроило охоту.Реакция пассажиров в салонебыла разная: кто-то смеялся, кто-то кричал от страха, кто-то просил водителя ехать быстрее. В конце концов, занавеску тигр ухватил, автобусу пришлось остановиться и дождаться, пока большая кошка все-таки уйдет.