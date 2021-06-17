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В Индии у перенесшего COVID-19 выявили грибковое заболевание - "зеленую плесень"

В Индии у перенесшего COVID-19 выявили грибковое заболевание - "зеленую плесень"

34-летний мужчина проходил лечение в больнице последние полтора месяца, у него было поражено инфекцией 90 % легких. Пациент вылечился от COVID-19, однако вскоре у него начались кровотечения из носа, поднялась температура.

Врачи подозревали у него мукормикоз или "черную плесень". При обследовании выяснилось, что у мужчины "зеленая плесень" - вариант аспергиллеза, грибкового заболевания.


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