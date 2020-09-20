В Индии участники несанкционированной акции пострадали от взрыва

Около 100 человек собрались на площади города Ченнаи, чтобы записать поздравительный ролик с шарами премьеру Наренда Моди. Ему накануне исполнилось 70 лет. В это время, по одним данным, кто-то воспользовался зажигалкой, по другим - в шары попала искра от салюта. И огненная волна от взрыва горящего гелия за секунду заполнила все вокруг. На некоторых собравшихся вспыхнула одежда и волосы. Пострадали около трех десятков человек.



