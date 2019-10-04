В Индии украден прах Ганди

В Индии неизвестные похитили прах Ганди. Об ужасной пропаже стало известно в день празднования 150-летия лидера индийского национально-освободительного движения. Кражу заметил глава местного совета. Вандалы также оставили слово "предатель" на стене с изображением Ганди. Местные жители шокированы тем, что злоумышленники смогли незамеченными войти в музей. В Индии Мохандаса Ганди считают отцом нации. Однако в стране также есть люди, которые критикуют его за поддержку мусульманского населения. Полиция начала расследование и изучает видео с камер наблюдения.