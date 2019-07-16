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В Индии в парке развлечений обрушился аттракцион, погибли три человека

Жуткие кадры приходят из Индии. Там в парке развлечений обрушился аттракцион. Момент ЧП запечатлели очевидцы. На кадрах карусель-маятник на пике внезапно переламывается и падает вниз. Погибли три человека, еще около трех десятков находятся в госпитале.

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