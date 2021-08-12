В Индии в результате схода оползня погибли 11 человек

Сезон муссонных ливней начался в Индии. Обильные осадки приводят к оползням, не обходится без жертв. Песчаная лавина обрушилась на автомобильную дорогу в штате Химачал-Прадеш. Погибли 11 человек. Еще около 30 пропали без вести По сообщениям местных властей, под завалом находятся несколько транспортных средств, в том числе автобус, перевозивший более 40 пассажиров. Затрудняет поисково-спасательную операцию камнепад.