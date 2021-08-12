3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Индии в результате схода оползня погибли 11 человек
Сезон муссонных ливней начался в Индии. Обильные осадки приводят к оползням, не обходится без жертв. Песчаная лавина обрушилась на автомобильную дорогу в штате Химачал-Прадеш. Погибли 11 человек. Еще около 30 пропали без вести По сообщениям местных властей, под завалом находятся несколько транспортных средств, в том числе автобус, перевозивший более 40 пассажиров. Затрудняет поисково-спасательную операцию камнепад.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП