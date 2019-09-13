В Индии во время фестиваля утонули 11 человек

11 человек утонули во время фестиваля в Индии. Еще трое пропали без вести. Лодка с верующими перевернулась во время религиозного обряда. Спасти удалось лишь пятерых. Поисковая операция продолжается. В некоторых районах страны на фестивале "Ганеш" паломники опускают в воду разные предметы, так или иначе связанные с почитанием бога мудрости и изобилия. Из-за этого лодки переворачиваются, что приводит к трагедии.