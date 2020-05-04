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В Индии Вооруженные силы устроили парад в честь медработников

Мир благодарит медицинских работников. В Индии Вооруженные силы устроили парад в честь тех, кто сражается с невидимым врагом. В небе Нью-Дели пролетели военные самолеты и вертолеты. В другой же части страны - на побережье Индийского океана - морская оборона поблагодарила врачей по-своему. Там на боевых кораблях устроили световое шоу.

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