В Индии Вооруженные силы устроили парад в честь медработников

Мир благодарит медицинских работников. В Индии Вооруженные силы устроили парад в честь тех, кто сражается с невидимым врагом. В небе Нью-Дели пролетели военные самолеты и вертолеты. В другой же части страны - на побережье Индийского океана - морская оборона поблагодарила врачей по-своему. Там на боевых кораблях устроили световое шоу.