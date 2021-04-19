В Индии за сутки выявили более 260 тыс. случаев COVID-19

Число заболевших COVID-19 в мире уже почти 142 млн. Рекорды бьет Индия. За сутки в стране 261 тыс. инфицированных. В больницах не хватает коек, в отделениях реанимации заканчивается кислород. Растет заболеваемость и в Японии. В Токио не исключают введения нового режима ЧС.

В Германии за время пандемии скончались 80 тыс. человек



Заболело свыше 3 млн. Накануне в стране состоялась панихида по погибшим. На фоне роста заболеваемости Кабмин одобрил поправку в закон об инфекционной безопасности: в случае высоких показателей в регионах автоматически вводятся жесткие ограничения.



Италия и Израиль смягчают COVID-ограничения



В Италии готовятся ослабить карантинные ограничения. Через неделю там смогут возобновить работу площадки ресторанов и баров на открытом воздухе, а школьники вернутся в классы. Разрешат передвижение между регионами. При этом сохранится комендантский час и масочный режим.







В Израиле отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе. Страна выходит из карантина. Привито уже 73 процента населения старше 16 лет. Снова откроются школы, возобновляется авиасообщение.

