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В Индии зафиксировали вспышку "черной плесени" у людей, переживших COVID-19

В Индии зафиксировали вспышку "черной плесени" у людей, переживших COVID-19

В стране этой болезнью заразились уже более сотни человек.

Власти Индии уже начали принимать меры для борьбы с недугом. Так, в Гуджарате заказали 5 тысяч инъекций для лечения пациентов. Кроме того, правительство создало специальные отделения для больных мукоромикозом в некоторых больницах штата.

Мукоромикоз характеризуется поражением кожных покровов и поражением внутренних органов, что может привести к смерти.


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