В Индии зафиксировали вспышку "черной плесени" у людей, переживших COVID-19

В стране этой болезнью заразились уже более сотни человек.

Власти Индии уже начали принимать меры для борьбы с недугом. Так, в Гуджарате заказали 5 тысяч инъекций для лечения пациентов. Кроме того, правительство создало специальные отделения для больных мукоромикозом в некоторых больницах штата.

