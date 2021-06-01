В Индии заключенные отказываются выходить условно-досрочно из тюрем

Противоположные новости приходят из Индии: из-за распространения коронавируса осужденные отказываются выходить из тюрем условно-досрочно. Они считают, что в заключении безопаснее, чем на свободе. Более 20 человек отказались от такой возможности, пояснив, что в тюрьмах по крайней мере есть необходимые лекарственные препараты и регулярно проводятся медосмотры. С апреля ситуация с коронавирусов в Индии остается на катастрофическом уровне. В стране почти ежедневно фиксируют мировые антирекорды по числу больных.