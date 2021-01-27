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В Индонезии активизировался вулкан Мерапи

В Индонезии извергается самый активный вулкан - Мерапи. Первые горячие облака над горой зафиксировали еще накануне. Позже потекла лава на расстояние 1 600 метров вниз по склону. Распространение вулканического пепла уже достигло городов Маланг, Клатен и провинции Центральная Ява. Сейчас Мерапи присвоен третий уровень вулканической активности. Жителей близлежащих поселений эвакуируют, людям запрещено приближаться к горе ближе чем на пять километров.

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