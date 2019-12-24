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В Индонезии автобус рухнул в ущелье с высоты 150 метров
Смертельное ДТП на юге Индонезии. Пассажирский автобус рухнул в ущелье с рекой на Южной Суматре. Погибли 26 человек, еще 13 госпитализированы с серьезными повреждениями. Сообщается, что высота падения составила почти 150 метров!
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