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В Индонезии два необитаемых острова ушли под воду

Это произошло из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата. Данные участки суши находились в провинции Южная Суматра. На одном из них был национальный заповедник, получивший признание ЮНЕСКО. Кроме того, еще четыре индонезийских острова рискуют исчезнуть. Мировой океан нагрелся до рекордных значений. И потепление вод вследствие изменения климата все больше ускоряется.

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