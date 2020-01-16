В Индонезии два необитаемых острова ушли под воду

Это произошло из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата. Данные участки суши находились в провинции Южная Суматра. На одном из них был национальный заповедник, получивший признание ЮНЕСКО. Кроме того, еще четыре индонезийских острова рискуют исчезнуть. Мировой океан нагрелся до рекордных значений. И потепление вод вследствие изменения климата все больше ускоряется.