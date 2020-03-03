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В Индонезии из-за вулкана закрыт аэропорт

На острове Ява извергается один из самых активных вулканов Индонезии - Мерапи. Кадры огромных столбов дыма высотой не менее 6 километров фиксируют камеры наблюдения. Тревожными снимками делятся и очевидцы. Жителям запрещено приближаться к Мерапи на расстояние менее 3 километров. Временно закрыт международный аэропорт.

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