В Индонезии из-за вулкана закрыт аэропорт

На острове Ява извергается один из самых активных вулканов Индонезии - Мерапи. Кадры огромных столбов дыма высотой не менее 6 километров фиксируют камеры наблюдения. Тревожными снимками делятся и очевидцы. Жителям запрещено приближаться к Мерапи на расстояние менее 3 километров. Временно закрыт международный аэропорт.



