В Индонезии извергается крупнейший в стране вулкан

Проснулся самый крупный вулкан Индонезии - Семеру. Над вершиной поднялся столб пепла высотой в 15 километров - это самое высокое значение за всю историю наблюдений. Шесть близлежащих деревень на острове Ява накрыло вулканическим пеплом. Власти эвакуировали почти 2 тысячи человек, остальным раздали защитные маски. Рекомендовано не подходить к рекам ближе чем на 500 метров из-за возможных потоков лавы. Началу извержения предшествовали муссонные дожди - они постепенно размыли вулканический купол. Семеру начал выбрасывать газ и пепел ровно через год, когда в результате сильного извержения погибли 13 и пострадали от ожогов 100 человек.