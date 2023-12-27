В Индонезии количество погибших при пожаре на металлургическом заводе увеличилось до 18 человек

Число погибших в результате взрыва и пожара на металлургическом заводе в Индонезии во вторник выросло до 18, пишет БЕЛТА со ссылкой на Associated Press.

Взрыв плавильной печи на никелевом заводе на индонезийском острове Сулавеси произошел в воскресенье, 24 декабря. Сообщается, что печь взорвалась во время ремонта. На месте погибли 13 рабочих. Еще трое пострадавших скончались днем позже в местной больнице.

Во вторник, 26 декабря, умерли еще два человека, находящихся на лечении. В результате общее число погибших достигло 18. Среди них восемь рабочих из Китая.