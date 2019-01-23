В Индонезии мощные проливные дожди вызвали масштабное наводнение

Под ударом стихии - провинция Южный Сулавеси. Из региона экстренно эвакуированы более 2 тысяч человек. Известно о 6 погибших. 10 человек пропали без вести. Нанесен урон инфраструктуре и жилому фонду - затоплены сотни домов, разрушены дороги и мосты.