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В Индонезии мощные проливные дожди вызвали масштабное наводнение

Под ударом стихии - провинция Южный Сулавеси. Из региона экстренно эвакуированы более 2 тысяч человек. Известно о 6 погибших. 10 человек пропали без вести. Нанесен урон инфраструктуре и жилому фонду - затоплены сотни домов, разрушены дороги и мосты.

Напомним, в декабреизвержение вулкана Анак-Кракатаупривело к разрушительному цунами.

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