В Индонезии на месте крушения пассажирского "Боинга" продолжается спецоперация

Спасатели достают из воды обломки и личные вещи пассажиров. На борту лайнера, по уточненным данным, находились 189 человек, включая экипаж. "Боинг" индонезийской авиакомпании Lion Air рухнул в Яванском море несколько часов назад. Перед катастрофой экипаж запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета. Трагедия произошла спустя 13 минут после взлета. Самолет принадлежал частной авиакомпании Lion Air. Однако воздушное пространство Евросоюза для нее закрыто. Машина совсем недавно пополнила парк воздушных судов перевозчика и имела всего 800 часов полета. Семьи пассажиров рухнувшего самолета собрались в аэропорту Джакарты - люди надеются на чудо.