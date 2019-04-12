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В Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,8

Срочные новости приходят с Индонезии. На острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков обнаружен на глубине 13 километров. Объявлена угроза цунами и частичная эвакуация жителей.

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