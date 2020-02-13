В Индонезии начал извергаться вулкан Мерапи

В Индонезии начал извергаться самый активный в стране вулкан Мерапи. Огненная гора расположена на острове Ява. Высота столба дыма и пепла, выпущенного вулканом, составила 2 тысячи метров. На самих склонах Мерапи живут тысячи людей. Во время извержения осенью 2010 года погибли 353 человека.



