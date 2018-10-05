В Индонезии не прекращается поисковая операция после мощного землетрясения и цунами

Спасатели разбирают завалы, пытаясь найти выживших. Число погибших уже превысило 1558 человек. Еще неделю в стране будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий стихии власти намерены выделить порядка 37 миллионов долларов.