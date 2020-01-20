В Индонезии обрушился мост

Трагические новости из Индонезии. На острове Суматра обрушился подвесной мост. Погибли 9 человек. Одного до сих пор ищут. Во время происшествия на мосту находилось около 30 человек, в основном студенты. Некоторые из них упали в реку, другие успели зацепиться за перила. По предварительной версии, причиной обрушения могли стать сели, вызванные ливнями.