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В Индонезии открыли высокоскоростную железную дорогу - скорость поезда может достигать 350 км в час

В Индонезии открылась первая в Юго-Восточной Азии высокоскоростная железная дорога. Поезд разгоняется до 350 километров в час. Полторы сотни километров, которые разделяют Джакарту и город Бандунг, можно преодолеть за 40 минут.

Проект стоимостью 7 миллиардов долларов реализован при поддержке Китая. Новая железная дорога станет элементом инфраструктурной инициативы "Один пояс - один путь".

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