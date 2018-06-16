В Индонезии питон проглотил женщину

В Индонезии 8-метровый питон проглотил женщину. Инцидент произошел на острове Сулавеси. 54-летняя жительница отправилась в огород, чтобы проверить посадки. Домой она так и не вернулась. На следующий день местные жители обнаружили гигантского питона с раздутым животом. Змею убили, вскрыли живот, где и обнаружили тело пропавшей. Отметим, это не первый подобный случай. В прошлом году на этом же острове 7-метровый питон проглотил мужчину.