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В Индонезии предупреждение о цунами снято, а жизни людей на соседнем о. Бали ничто не угрожает

В Индонезии растет число жертв мощного землетрясения на туристическом острове Ломбок. По сообщениям местных властей, в списке погибших свыше 140 человек. Большинство индонезийцы. 200 местных жителей пострадали.

Количество жертв, возможно, будет расти: на севере острова обрушились сотни домов. Развернута масштабная поисково-спасательная операция. В ней задействована армия.

Тем временем из опасных районов эвакуировано свыше 10 тысяч человек, 1200 из них туристы. Власти призывают население не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Известно, что предупреждение о цунами уже снято, а жизни людей на соседнем острове Бали ничто не угрожает. Землетрясение магнитудой 7 баллов сотрясло север Индонезии сегодня днем. За основным ударом последовали десятки афтершоков. Сейсмологи продолжают тщательный мониторинг ситуации. Отслеживает обстановку и посольство нашей страны. Среди жертв землетрясения в Индонезии белорусов нет.

При необходимости экстренной помощи для граждан Беларуси открыта специальная горячая телефонная линия для связи с консульским сотрудником +6287777700212

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