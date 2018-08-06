В Индонезии предупреждение о цунами снято, а жизни людей на соседнем о. Бали ничто не угрожает

Тем временем из опасных районов эвакуировано свыше 10 тысяч человек, 1200 из них туристы. Власти призывают население не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Известно, что предупреждение о цунами уже снято, а жизни людей на соседнем острове Бали ничто не угрожает. Землетрясение магнитудой 7 баллов сотрясло север Индонезии сегодня днем. За основным ударом последовали десятки афтершоков. Сейсмологи продолжают тщательный мониторинг ситуации. Отслеживает обстановку и посольство нашей страны. Среди жертв землетрясения в Индонезии белорусов нет.