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В Индонезии при обрушении части начальной школы погибли 20 человек

Трагедия в Индонезии. В провинции Северная Суматра проливные дожди и наводнения вызвали сель, из-за которого обрушилась часть начальной школы. Погибли 20 человек. Как сообщают местные власти, среди жертв - 11 детей.

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