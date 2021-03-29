В эти минуты в Индонезии продолжается спецоперация по тушению нефтеперерабатывающего завода. Там накануне прогремел мощный взрыв. Огонь был виден на расстоянии 5 километров. При пожаре пострадали 20 человек. Из них пятеро получили сильные ожоги, 15 - легкие ранения. 28 погибло. На месте работают сотни пожарных машин. Власти перекрыли дорогу к заводу. Эвакуировано около тысячи жителей.