3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Индонезии продолжаются протесты против нового трудового законодательства
В Индонезии - новая волна протестов против изменений трудового законодательства. Толпа протестующих собралась в центре Джакарты. Митинг перешел в столкновения с полицией. Толпа забрасывала стражей порядка камнями и бутылками. В ответ те применили слезоточивый газ.
Новый законопроект - как опасаются протестующие - лишит многих рабочих части льгот и субсидий. Однако там прописаны более мягкие условия для ведения бизнеса в стране - считают власти. Изменения должны стимулировать экономику на фоне мирового коронакризиса. Митинг прошел несмотря на жесткий запрет о проведении демонстраций в связи с пандемией.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов