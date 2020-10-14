В Индонезии продолжаются протесты против нового трудового законодательства

В Индонезии - новая волна протестов против изменений трудового законодательства. Толпа протестующих собралась в центре Джакарты. Митинг перешел в столкновения с полицией. Толпа забрасывала стражей порядка камнями и бутылками. В ответ те применили слезоточивый газ.

Новый законопроект - как опасаются протестующие - лишит многих рабочих части льгот и субсидий. Однако там прописаны более мягкие условия для ведения бизнеса в стране - считают власти. Изменения должны стимулировать экономику на фоне мирового коронакризиса. Митинг прошел несмотря на жесткий запрет о проведении демонстраций в связи с пандемией.