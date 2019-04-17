В Индонезии проходят президентские выборы

По всей стране открыты 810 тысяч избирательных участков. Основными соперниками в борьбе за пост главы государства являются два кандидата: действующий лидер Джоко Видодо и генерал в отставке Прабово Субианто. Соцопросы предрекают победу первому. Также в Индонезии сегодня проходят выборы в парламент и местные законодательные органы власти. Порядок во время голосования обеспечивают около 6 миллионов правоохранителей. Официальные итоги избирательного процесса озвучат на следующей неделе.