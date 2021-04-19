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В Индонезии проливные дожди стали причиной мощных наводнений на острове Адонара

По меньшей мере 72 человека погибли. Еще двое пропали без вести. К поиску подключены более сотни сотрудников полиции. На месте работает группа экстренного реагирования. В ближайшее время в регионе начнутся восстановительные работы.

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