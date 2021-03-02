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В Индонезии проснулся вулкан Cинабунг

Синабунг активизировался и начал извергать огромные горячие облака на высоту до 5 километров. Стоит отметить, что последние несколько лет вулкан спал. Самое мощное извержение произошло 11 лет назад - после затишья в 400 лет.

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