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В Индонезии растет число жертв наводнения и оползней

По последним данным, погибли 53 человека, еще один пропал без вести. Более 173 000 человек остались без крова. Всему виной стали сильные ливни, продолжающиеся с 31 декабря; часть столицы страны - Джакарты - затоплена. Десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Во многих районах столицы по-прежнему нет электричества. Экстремальные погодные условия могут сохраняться по всей Индонезии до 7 января.

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