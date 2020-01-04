В Индонезии растет число жертв наводнения и оползней

По последним данным, погибли 53 человека, еще один пропал без вести. Более 173 000 человек остались без крова. Всему виной стали сильные ливни, продолжающиеся с 31 декабря; часть столицы страны - Джакарты - затоплена. Десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Во многих районах столицы по-прежнему нет электричества. Экстремальные погодные условия могут сохраняться по всей Индонезии до 7 января.



