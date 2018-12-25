В Индонезии растет число жертв цунами

Погибших уже 429. Более полутора тысяч пострадали. 154 человека до сих пор не найдены. Более 16 тысяч жителей прибрежных районов островов Ява и Суматра были вынуждены покинуть свои дома. Спасатели третьи сутки ищут под завалами выживших. Напомним, цунами вызвал подводный оползень, причиной которого стало извержение вулкана Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.