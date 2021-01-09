В Индонезии рухнул пассажирский самолет

В Индонезии потерпел крушение пассажирский "Боинг-737". На борту лайнера находилось более 60 человек, в том числе дети. Самолет исчез с радаров практически сразу после вылета.

На поверхности воды обнаружены обрывки одежды, фрагменты тел и обломки самолета. На данный момент рассматривается несколько версий трагедии: от взрыва на борты до отказа систем управления. Как сообщают СМИ, местные рыбаки рассказали, что видели в небе два взрыва.